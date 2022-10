Bolsonaro diz que ‘cumpriu tabela’ no debate e elogia Padre Kelmon: ‘Foi muito bem’

Em live diária realizada nesta sexta-feira, 30, presidente e candidato a reeleição também falou sobre visita ao Projac e criticou ‘nível baixo’ de outros candidatos

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro também repercutiu notícias de que Lula já estaria negociando o comando do Congresso



O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, promoveu sua tradicional diária live no fim desta sexta-feira, 30, e comentou a respeito de sua participação no debate promovido pela Rede Globo na quinta-feira, 29. “Tivemos o debate na Globo e acho que tudo correu bem. É um local em que eu não me sinto bem, estar lá no Projac, eu fui cumprir tabela lá, acho que fiz a minha parte”, disse Bolsonaro. Em seguida, o mandatário falou sobre a participação de Padre Kelmon, candidato do PRTB à presidência, e criticou o nível dos candidatos. “Acho que o Padre foi muito bem. O nível de algumas pessoas ali é baixíssimo. Vida que segue”, continuou o mandatário. Em outro momento, Bolsonaro afirmou que Lula (PT) estaria negociando o comando do Congresso. “‘Lula já negocia o comando do Congresso’. Aqui, pessoal, segundo o Antagonista, o Lula quer a reeleição do Rodrigo Pacheco (PSD). O Lula gostou então do trabalho do Rodrigo Pacheco à frente do Senado Federal. Ele quer que o Pacheco seja reeleito presidente do Senado e do Congresso. E para presidir a Câmara dos Deputados, ele quer a Roseana Sarney, que disputa a eleição pelo Maranhão. Ele deve ter negociado alguma coisa”, concluiu Bolsonaro.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina