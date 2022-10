‘Bolsonaro vai ter que colocar a faixa no meu pescoço’, diz Lula no Recife

Em passagem pela capital de Pernambuco, petista afirmou que presidente deverá ter ‘humildade’

RAFAEL VIEIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 14, que o destino do presidente Jair Bolsonaro (PL) está “traçado” e o mandatário deverá ter a “humildade” para participar da cerimônia de posse, em 2023, e passar a faixa presidencial. “Vai ter que ter humildade e, no dia 1º de janeiro, colocar a faixa no meu pescoço”, afirmou. A fala aconteceu durante passagem do petista no Recife, onde participou de uma caminhada com apoiadores. Adversários no segundo turno das eleições 2022, o petista e o atual mandatário do país tem protagonizado uma série de troca de farpas. De um lado, Bolsonaro questiona quem apoiaria o ex-presidente e associa Lula a liberação de drogas, legalização do aborto e à criminalidade. Enquanto o petista ironiza comício esvaziado do mandatário na capital pernambucana e fala em ato “mixuruca”. “Se ele tivesse que viver da venda de camisa em um ato como aquele, teria morrido de fome”, disse Lula, que também defendeu que o eleitorado feminino não apoie Bolsonaro. “Não respeita mulher, que agride mulheres, que fala muita asneira todo dia. Tem que votar em um cara como eu, ‘Lulinha paz e amor’. Um cara que sabe lavar a louça, que sabe passar roupa, um cara de verdade”, concluiu.