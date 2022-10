Bolsonaro intensifica campanha em Minas Gerais com encontro de prefeitos nesta sexta

Candidato à reeleição volta a intensificar atividades no Sudeste, onde também fará uma caminhada com apoiadores em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro (PL) concorre à reeleição para a Presidência da República



Nesta sexta-feira, 14, o presidente Jair Bolsonaro (PL) volta a fazer campanha no Sudeste após cumprir agenda em Recife. O candidato à reeleição fará uma caminhada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e na parte da tarde se encontra com prefeitos e com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em Belo Horizonte. Durante sua passagem pela capital de Pernambuco, nesta quinta, 13, Bolsonaro atacou Lula (PT) dizendo que o petista teria vencido no 1º turno se a eleição dependesse só do voto de criminosos e presidiários. Em entrevista a jornalistas, o presidente também prometeu pautar a redução da maioridade penal caso seja reeleito: “O Congresso eleito atualmente foi muito mais para a centro-direita. Então, pautas como a redução da maioridade penal, caso eu seja reeleito, nós implementaremos. E podemos dizer que sim, temos muita chance de aprovar a redução da maioridade penal. Então, a molecada que rouba sete celulares para tomar uma cervejinha, vai acabar essa mamata”. Bolsonaro retornou para a capital paulista ainda na quinta, onde realizou uma live ao lado do influenciador Pablo Marçal (Pros) e convocou a militância digital para reagir a supostas mentiras ditas por adversários durante a campanha eleitoral: “Eu peço e apelo a vocês. Vejam o que está em jogo, comparem o que um governo fez e o outro fez e o que cada um pensa de pautas conservadoras, no tocante à família, desarmamento e a economia. A economia do Brasil está indo muito bem com relação ao mundo. Ou seja, esses números é que tem que fazer você decidir”.

*Com informações do repórter Daniel Lian