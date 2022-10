Bolsonaro volta a criticar pesquisas e diz que institutos querem ‘interferir na democracia’

Presidente disse que erros nas projeções quase decidiram eleição no 1º turno e fala em atos antidemocráticos

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro (PL) concorre à reeleição para a Presidência da República



O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), voltou a criticar as pesquisas eleitorais pelos erros nas projeções das intenções de votos no primeiro turno das eleições 2022. Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 5, o mandatário do país disse esperar que os institutos “não dobrem a aposta por ocasião do segundo turno” e questionou quem estaria financiando os levantamentos. “Há um interesse em pagar a pesquisa. Lembro que no passado muitos eleitores diziam ‘não vou votar em candidatos que vão perder’ e muitos votam dessa maneira. Muitos votaram em quem estava na frente para não ter segundo turno, não perder mais um domingo”, afirmou o presidente. Bolsonaro também disse que as empresas “trabalham para quem os contrata” e a “intenção é de interferir na democracia”. “Falam tanto de atos antidemocráticos, isso é um ato antidemocrático. Esses números abusivos quase decidiram a eleição presidencial em primeiro turno, o que seria um desastre para o Brasil”, concluiu.

A coletiva desta quarta marcou o anúncio do governador Ibaneis Rocha (MDB), reeleito em primeiro turno, ao presidente Jair Bolsonaro. O político condenou os erros das pesquisas – que apontavam até 14 pontos percentuais de diferença entre Lula e Bolsonaro – e defendeu que os institutos sejam responsabilizados, endossando os pedidos de investigação por parte da Polícia Federal. “Os institutos tem agido contra democracia e merecem ser investigados e punidos. Essas divulgações são criminosas e atrapalham a democracia no Brasil”, ponderou.