Governador reeleito no PR, Ratinho Júnior declara apoio a Bolsonaro e exalta valores cristãos

Político falou sobre ‘defesa da família e valorização da vida’ e garantiu que 70% dos prefeitos do Estado vão apoiar a campanha do presidente à reeleição

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Ratinho Júnior foi reeleito no Paraná no primeiro turno das eleições 2022



O governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) para o segundo turno das eleições 2022. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 5, durante coletiva de imprensa ao lado do atual mandatário do país e de outros políticos, como a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina, eleita ao Senado Federal; o ministro Fábio Faria, das Comunicações; e o . Em pronunciamento, o governador falou em “valores importantes da sociedade”, como “defesa da família e valorização da vida”. “Esse modelo de governo que está sendo liderado pelo presidente Bolsonaro é um modelo importante para que o Brasil continue crescendo, se desenvolvendo e melhorando a vida das pessoas”, exaltou. Ratinho Júnior também garantiu que cerca de 70% dos prefeitos do Estados devem apoiar a reeleição do presidente e se dedicar na campanha e falou em “esmagadora votação” da população do atual chefe do Executivo.

“Já fiz contatos com algumas lideranças nossas, já estamos fazendo levantamento regional que estão na campanha do presidente e vão entrar com mais força. Fizemos contato com lideranças religiosas, tanto do campo evangélico quanto do campo católico, para fazer um grande evento aos que entendem que esse governo defende a família e os valores cristãos, que vão valores fundamentais. Na sequência, Bolsonaro agradeceu o apoio do governador, falou do Paraná como Estado “importantíssimo” e exaltou uma parceria desde o início do governo, em 2019.