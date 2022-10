Ibaneis Rocha oficializa apoio a Bolsonaro no 2º turno e alfineta Tebet: ‘Nunca chegou a me ligar’

Governador do DF afirmou que não se comunicou com a candidata do MDB durante a campanha e que os membros do partido estão liberados para apoiar quem quiserem na disputa presidencial

Reprodução/Jovem Pan News Ibaneis Rocha (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) em pronunciamento feito em Brasília nesta quarta-feira, 5



Na manhã desta quarta-feira, 5, Ibaneis Rocha (MDB), governador reeleito do Distrito Federal, oficializou apoio a Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições de 2022 em um pronunciamento à imprensa por volta das 9h. De acordo com o presidente da República, a união veio de forma natural, já que ambos mantiveram boas relações durante os quatro anos de mandato: “Fechamos um acordo e ele estará junto comigo por ocasião da reeleição, como já esteve durante a campanha. Ele veio confirmar agora esse apoio, juntamente com sua vice-governadora, eu costumo dizer que o DF e o Brasil se misturam. E o nosso governador aqui teve muita harmonia conosco durante esses quatro anos de governo. Se Deus quiser, com a nossa reeleição, continuaremos trabalhando com essa harmonia e em prol do Brasil e do DF”. Ibaneis e Simone Tebet fazem parte do mesmo partido, o MDB. Ao ser perguntado sobre a divergência com a candidata à presidência, que deve apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador do DF esclareceu que não tem relação com a senadora: “Ela nunca chegou a me ligar, nem durante o período da eleição. A Simone, como candidata e representante do MDB, ela não teve dialogo com os governadores. E agora, nesse momento, ela vai tomar uma decisão mais uma vez isolada seguir sozinha nessa linha, se ela apoiar o ex-presidente Lula”.

“Nós temos uma bancada muito forte que foi eleita agora, o MDB aumentou na Câmara dos Deputados. E essa bancada vem exatamente com as pessoas que votaram com o presidente Bolsonaro. Estamos muito tranquilos com a decisão tomada por nós. Conversei com o Baleia, e a ideia do MDB é justamente liberar os governadores e os eleitos para apoiarem quem quiser”, declarou. O governador também exaltou a figura do presidente e prometeu mobilizar esforços na campanha do 2º turno: “Nada mais natural do que esse apoio no 2º ao presidente Bolsonaro. É um apoio que vai de coração, e vamos correr as ruas do Distrito Federal junto com a população, em especial a população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos pra reeleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Pode contar conosco, essa parceria é uma parceria efetiva e vamos trabalhar muito para reeleger o senhor”.

Em breve discurso, o presidente voltou a fazer a promessa de que vai manter o valor do Auxilio Brasil em R$ 600, caso seja reeleito, e exaltou a composição do Congresso Nacional, o qual caracterizou como “mais conservador” e “mais família”: “Está tudo pavimentado para que a harmonia seja completa entre Executivo e Legislativo para o bem do nosso querido Brasil”. Ibaneis também agradeceu pela ajuda do Governo Federal durante a pandemia da Covid-19: “Não faltou recursos e união com o Governo Federal para que a gente fizesse todas as medidas de combate à pandemia. Instalação de hospitais de campanha, compra de vacinas, compras de medicamentos. Os hospitais foram plenamente atendidos. A gente não tem o que reclamar. O governador que abrir a boca para falar do Governo Federal, no que diz respeito à atuação da pandemia, simplesmente não está dizendo a verdade. Eu acompanhei o colégio de governadores e todos os Estados receberam recursos para o combate à pandemia”.