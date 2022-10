TRE do Rio de Janeiro treinou mesários para evitar demora e filas na votação

Expectativa é de que segundo turno das eleições seja mais tranquilo no Estado

Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo Votação inicia às 8 horas da manhã neste domingo, 2



O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro espera uma eleição mais rápida e votação mais calma neste domingo, 30, diferentemente do que ocorreu no primeiro turno, marcado por longas filas e confusões entre eleitores. Em algumas seções da capital fluminense, Búzios e da região dos lagos, a votação terminou apenas por volta das 11 horas da noite, seis horas após o horário previamente determinado pela Justiça Eleitoral. O TRE detectou os problemas da demora no primeiro turno: mesários novatos, presença expressiva de eleitores, incluindo muitos idosos que aproveitaram para fazer prova de vida. O TRE apostou na qualificação e treinamento de mesários para a votação deste segundo turno. Além disso, a expectativa de menos demora tem relação com uma menor quantidade de candidatos em que o eleitor precisará votar. No primeiro turno, a abstenção da votação foi elevada, motivo de preocupação entre as duas campanhas, chegando a quase 23%. A taxa foi superior àquela observada nas eleições de 2018 e 2014.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.