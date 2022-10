Bolsonaro vota no Rio de Janeiro e fala em ‘eleições limpas’ : ‘Que vença o melhor’

Em aparição rápida, presidente compareceu à sua seção eleitoral na Vila Militar por volta das 9h deste domingo, 2

O presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu à sua seção eleitoral na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro, por volta das 9h deste domingo, 2. O candidato à reeleição para presidência da República fez uma aparição rápida, cumprimentou os mesários, votou em cerca de 20 segundos na cabine eleitoral e saiu logo após dar curtas declarações aos jornalistas que acompanharam a votação e questionaram quais eram as expectativas do presidente para o pleito: “Nesses 45 dias, fui praticamente em todos os estados do Brasil. Ontem em Joinville, algo nunca visto no Brasil. Tanta gente na rua nos apoiando. Infelizmente eu não vi isso na imprensa. Mas tudo bem, faz parte da regra do jogo. O que vale é o datapovo”. Antes de deixar a seção eleitoral, Bolsonaro também foi questionado se respeitará o resultado eleitoral caso seja derrotado e falou sobre a lisura do processo eleitoral. “Eleições limpas, sem problema nenhum. Que vença o melhor”, disse o presidente.