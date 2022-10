Lula vota em São Bernardo do Campo e faz apelo por paz: ‘Não queremos mais ódio’

Ex-presidente compareceu à sua seção eleitoral no ABC Paulista e fez críticas a Jair Bolsonaro (PL) em coletiva de imprensa

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula discursa para a imprensa após votar em São Bernardo do Campo, em São Paulo



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou por volta das 9h da manhã deste domingo, 2, na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, acompanhado de sua esposa, Rosângela da Silva, seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), Gleisi Hoffmann (PT), Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB). Após se dirigir à urna, o candidato ao Palácio do Planalto beijou o comprovante de votação e concedeu coletiva de imprensa, na qual discursou sobre o contexto das eleições de 2022 e fez críticas a Jair Bolsonaro (PL).”Eu estou aqui, votando com reconhecimento da minha total liberdade e com a possibilidade de voltar a ser presidente da República deste país, para tentar fazer o país voltar à normalidade, para tentar fazer voltar esse país a cuidar do seu povo, para tentar fazer esse país ter emprego, salário, educação, saúde, respeito com cada ser humano. Nunca mais permitir que esse país tenha um presidente da República que trate com o desrespeito que foi tratada a pandemia da Covid-19 aqui neste país. Que nunca mais tenha um presidente que permita que morra tanta gente por falta de responsabilidade do presidente. Esse país, na verdade, precisa ser cuidado. Nós vamos ter que cuidar desse país, de cada um dos 215 milhões de habitantes como se fosse um filho, um irmão, uma mãe ou um pai, porque esse país precisa, finalmente, recuperar o direito de ser feliz.”, iniciou Lula. Na sequência, o ex-presidente fez uma apelo por paz e relembrou das eleições anteriores.

“Nós não queremos mais ódio, discórdia, queremos um país que viva em paz, que viva em esperança, que acredite no futuro, um país que possa produzir e construir seu próprio futuro a partir da participação da sociedade brasileira. Essa é a eleição mais importante para mim. É engraçado porque eu já votei em mim em 1989, em 1994, em 1998, 2002, 2006. Fiquei sem votar em mim em 2010, 2014 e 2018. E, agora, estou voltando, outra vez, no 13. E esse 13 sou eu mesmo”, declarou. Lula também disse estar estar confiante na vitória em seu Estado natal e prometeu melhorar as condições de vida da população brasileira: “Acho que, a gente ganhando as eleições aqui e em São Paulo, eu tenho certeza que o Alckmin e eu, juntos, com o povo brasileiro, a gente vai dar conta de fazer esse país voltar a ser feliz. É tudo o que o povo deseja: voltar a ser feliz. Esse povo não quer muita coisa, ele quer trabalhar, quer morar, quer ter acesso a lazer, ter um salário, quer tomar café, almoçar e jantar e cuidar da sua família. Porque é isso que interessa, na verdade. A família vivendo em harmonia, esse país vai ser muito melhor”.