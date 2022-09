‘Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia’, diz Lula no 7 de setembro

Ex-presidente disse que data deveria ser ‘um dia de amor e união’, mas ‘não é o que acontece hoje’

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o líder nas pesquisas de intenção de voto para retornar ao comando do Planalto



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal candidato à Presidência da República, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para falar sobre o Bicentenário da Independência do Brasil, comemorados neste 7 de setembro. Em mensagem compartilhada no início do dia, ele afirmou ter fé que o Brasil vai “reconquistar sua bandeira, soberania e democracia”. “200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia”, escreveu no Twitter, compartilhando um vídeo em conjunto. A gravação traz o hino brasileiro sendo tocado ao fundo, sendo cantado e tocado por diversas pessoas, enquanto as imagens mostram o petista e seus apoiadores em cidades como Aracaju, Rio de Janeiro, Teresina, Salvador, Porto Alegre, Manaus, Diadema, entre outras. Horas depois, em outra publicação na rede social, a campanha de Lula compartilhou um artigo que fala “sete vezes que Lula mostrou que é patriota”, onde falam em guerra contra fome; passaporte valorizado; política internacional sem viralatismo e na revogação de decretos do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Ser patriota é cuidar de todos os brasileiros, em especial daqueles que mais precisam. Por isso Lula combateu a fome, defendeu a democracia, valorizou o nosso passaporte e fez muito mais!”, completa a mensagem.