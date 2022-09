AO VIVO: Acompanhe as manifestações pelo Brasil neste 7 de Setembro em tempo real

Bolsonaro participa de desfile em Brasília e diz que que o bem sempre vence o mal; Lula, afirma, nas redes sociais que tem ‘fé’ que o Brasil irá ‘reconquistar sua bandeira, soberania e democracia’

Neste 7 de setembro, data que o Brasil celebra 200 anos do Dia da Independência, manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), estão marcadas para diversas capitais brasileira, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A expectativa é que o mandatário compareça nos eventos e faça discursos inflamados, a menos de 30 dias das eleições de 2022. Entre os organizadores e participantes, a defesa é que a data é símbolo do patriotismo brasileiro e deve ser palco de manifestações em defesa da liberdade e de tradicionais bandeiras, como “Deus, pátria e família”. Na prática, no entanto, os primeiro atos são marcados por cartazes pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF), voto impresso e retirada de ministros da Suprema Corte. Em Belo Horizonte, a manifestação acontece na Praça da Liberdade, onde os participantes ecoam críticas ao sistema eleitoral brasileiro e pedidos de “voto impresso auditável” e de uma contagem pública dos votos. O 7 de setembro também é marcado pela 28ª edição do Grito dos Excluídos, que acontece em cidades como Maceió, Recife, Goiânia, Natal, Vitória, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira abaixo a cobertura especial do Portal da Jovem Pan sobre as manifestações em todo o Brasil:

13h20 – Tarcísio Gomes de Freitas chega na Avenida Paulista para manifestação

O ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) acabou de chegar na Avenida Paulista, em São Paulo, para a manifestação pró-governo. Seguindo o cronograma dos eventos, a expectativa é que o político, que é candidato ao Governo de São Paulo, faça um discurso nas próximas horas.

13h14 – Soraya rebate Bolsonaro e diz que Brasil precisa de ‘presidente incorruptível’

Presidenciável pelo União Brasil, a senadora Soraya Thronicke comentou a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL), que puxou um coro de “imbrochável” em Brasília após dar um beijo na primeira-dama Michelle Bolsonaro, em meio a um discurso. A atitude do mandatário é criticada nas redes sociais e Soraya afirma que informação “não interessa ao povo brasileiro”. “Divorciado do respeito à data, em pleno 7 de Setembro, o presidente insiste em propagar que é imbrochável – informação que, sinceramente, não interessa ao povo brasileiro. O que o Brasil precisa, mesmo, é de um presidente incorruptível. Bolsonaro prima pela desqualificação”, escreveu no Twitter.

13h05 – ‘Lula, ladrão, seu lugar é na prisão’, gritam manifestantes na Avenida Paulista

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que já se concentram na Avenida Paulista, em São Paulo, para a manifestação que acontece mais tarde, levantaram coro contra o ex-presidente Lula. Entre os gritos, “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão” se destaca.

12h58 – Mais cedo, Rainha Elizabeth II parabenizou o Brasil pelos 200 anos de Independência

Em recado foi compartilhado por meio do Twitter pela embaixadora do Reino Unido no Brasil, Melaine Hopkins. “Gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil”, dizia a Rainha Elizabeth II da Inglaterra em mensagem, quando também relembrou sua visita ao país em 1968. Lembro com carinho da minha visita”, disse e desejou “que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”.

12h50 – Em Maceió, Grito dos Excluídos protesta contra fome e pobreza: ‘Independência para quem?’

Nas ruas da capital alagoana, Grito dos Excluídos dizem não à fome e pobreza. “Sem paz para os ricos enquanto o povo passa fome”, diz um dos cartazes. Outras faixas falam em educação libertadora, pedem “menos armas e mais livros” e em favor do piso salarial da enfermagem. O protesto também tem manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, generais e o ‘Centrão’, além de defesa das eleições.

12h42 – Haddad diz que “ninguém vai ameaçar a nossa independência no grito”

Em vídeo publicado nas redes sociais, campanha do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) fala também fala sobre o 7 de setembro “e afirmar que “ninguém vai ameaçar a nossa independência no grito”. “É muito mais fácil lutar pela independência do nosso com um governo que dissemina o amor no lugar do ódio e que respeita a democracia, ao invés de ameaçar as instituições. Duzentos anos depois do grito da independência, ninguém vai ameaçar a nossa independência no grito, diz o candidato ao governo de São Paulo, em vídeo publicado no Twitter. A gravação também traz falas de políticos como Guilherme Boulos (Psol), Marina Silva (PV), Geraldo Alckmin (PSB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência.

12h37 – São Paulo: Grito dos Excluídos distribuiu café da manhã para 5 mil pessoas

Mais cedo, o movimento que tem como lema “Independência para quem?” distribuiu café da manhã para cinco mil pessoas na Praça da Sé, no Centro de São Paulo. Foram entregues pães e frutas e arroz doce preparado pelo Movimento Sem Terra (MST). Kits de alimentos também foram entregues.

12h32 – Em Belo Horizonte, participantes gritam: ‘Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil’

Na capital mineira, ato aconteceu na manhã desta quarta-feira, 7, na Praça da Liberdade. Vídeos nas redes sociais mostram centenas de apoiadores usando roupas verde e amarelas, carregando bandeiras do Brasil e cantando “já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil”, hino da Independência.

12h26 – Alexandre de Moraes fala em ‘Brasil livre’ e concretização do Estado Democrático de Direito

Também nas redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), falou sobre o Bicentenário da Independência. “O Bicentenário de nossa Independência merece ser comemorado com muito orgulho e honra por todos os brasileiros e brasileiras, pois há 200 anos demos início a construção de um Brasil livre e a histórica marcha pela concretização de nosso Estado Democrático de Direito”, escreveu, em publicação no Twitter.

12h20 – Bolsonaro viaja para o Rio de Janeiro, onde participa de ato

Jair Bolsonaro se dirigiu para a base aérea, em Brasília, próximo do meio dia. A expectativa é que ele participe de ato com apoiadores no Rio de Janeiro.

12h14 – ‘Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia’, afirma Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as rede sociais para se manifestar sobre o 7 de setembro e a Independência do Brasil. No Twitter, ele afirmou que a data deveria representar “amor e união pelo Brasil”. “200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia”, escreveu. Veja abaixo a publicação, que acompanha vídeo:

12h10 – Em discurso, Bolsonaro diz que o bem sempre vence o mal

Antes de se dirigir à Esplanada dos Ministérios para participar da celebração dos 200 anos da Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou rapidamente para apoiadores e familiares no Palácio do Planalto. “Seguramente, passamos por momentos difíceis. A história nos mostra: 22, 65, 64, 16, 18 e, agora, 22. A história pode repetir. O bem sempre venceu o mal. Estamos aqui porque acreditamos no nosso povo, e o nosso povo acredita em Deus. Tenho a certeza que, com perseverança, fazendo tudo aquilo que nós pudermos fazer aqui na Terra, Ele, lá em cima, fará por nós o que for possível para nós. Assim sendo, tenho certeza que aqui, uma segunda terra prometida, um paraíso, um povo maravilhoso, uma terra inigualável em todo o mundo, continuaremos nos orgulhando do futuro que deixaremos para essa criançada que está aí”, disse.