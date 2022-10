Cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais será realizada no sábado

Evento também terá a emissão do relatório zerésima, para comprovar a inexistência de votos computados no sistema

José Cruz/Agência Brasil TSE vai realizar cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais de 2022



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza no sábado, 29, a partir das 11 horas, a cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais 2022. O evento acontecerá no Espaço Multiuso, localizado no subsolo do edifício-sede da Corte Eleitoral, em Brasília. Além disso, será emitido, às 12 horas, o relatório zerésima, que tem por objetivo comprovar a inexistência de votos computados no sistema referente às eleições para presidente e vice-presidente da República. Entre as ações que serão feitas durante a verificação dos sistemas estão a aferição dos sistemas de Gerenciamento da Totalização, Receptor de Arquivos de Urnas, InfoArquivos e Trasnportador WEB. Esse procedimento também foi realizado na véspera do primeiro turno. Em relação ao relatório da zerésima, foram convocados pelo TSE os representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de fiscais, delegadas e delegados dos partidos políticos, das federações de partidos e das coligações. A zerésima é um relatório emitido pelo Sistema de Totalização para mostrar que ainda não foi registrado nenhum voto antes de concluída a apuração pelas urnas. De acordo com o TSE, o relatório deverá ser assinado pelos representantes presentes e vai compor a ata do evento.