Ciro Gomes diz que ficou com ‘dor de cotovelo’ por apoio de Anitta a Lula: ‘Queria o voto dela’

Candidato à presidência pelo PDT afirma ser fã da cantora e nega ataques por escolha política: ‘Ela tem direito de escolher’

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Ciro afirmou ter ficado com "dor de cotovelo" pela cantora Anitta ter declarado apoio ao ex-presidente Lula



O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), afirmou ter ficado com “dor de cotovelo” pela cantora Anitta ter declarado apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 2022. Ao falar sobre a cultura no Brasil, o político defendeu o estímulo as manifestações artísticas como central da identidade nacional e citou a dona do hit Envolver como expoente cultural. “Sou fã da Anitta porque ela expressa isso, uma menina extraordinariamente talentosa que vem da ‘quebrada’, que vem da periferia, que explode para o mundo inteiro admirar. Pouco importa [em quem ela vai votar]. Aliás, importa, ficou doendo o cotovelo porque queria o voto dela para mim”, declarou Ciro Gomes em trecho de entrevista à Globo News compartilhado em suas redes sociais. “Não deu certo, mas ficar a turma atacando? Ela ela tem direito de escolher quem ela quiser, deusa do jeito que ela é”, completou.

Anitta vem manifestando seu apoio à candidatura de Lula desde o início do mês, com publicações nas redes sociais usando roupas vermelhas, fazendo o ‘L’ em eventos internacionais e compartilhando publicações favoráveis ao petista. No entanto, embora confirme o apoio e se ofereça para ajudar a atrair eleitores mais jovens, a poderosa reforça que não é petista. “Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, tik tok, twitter, instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei.”