Ciro propõe taxar fortunas para ampliar benefícios sociais: ‘Vou cobrar dos ricos’

Pedetista pretende conceder uma assistência adicional de R$ 400 por domicílio brasileiro, além do Auxílio Brasil de R$ 600; campanha eleitoral teve início no bairro de Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/02/2017 Ciro Gomes esteve em Guaianazes, bairro paulistano, para dar início à sua campanha eleitoral à presidência da República



O presidenciável Ciro Gomes (PDT) foi ao bairro de Guaianazes, no extremo da Zona Leste da cidade de São Paulo nesta terça-feira, 16, para dar início à sua campanha eleitoral. No local, acompanhado de sua candidata à vice, Ana Paula Matos (PDT), o pedetista realizou a sua primeira promessa próximo de seus eleitores: a de implementar uma assistência social adicional ao Auxílio Brasil. Na visão de Ciro, os domicílios brasileiros receberão “pelo menos R$ 1.000 na soma dos benefícios”. Ao explicar o projeto, o ex-governador do Ceará afirmou que pretende da continuidade ao atual valor dado pelo Auxílio Brasil de R$ 600, além de implementar um imposto sobre grandes fortunas para que um amparo adicional às famílias brasileiras seja distribuído e o valor total alcance o os R$ 1.000. “Vou cobrar meio por cento das populações mais ricas. 58 mil brasileiros tem patrimônio maior que 20 milhões. É a mais perversa concentração de renda do mundo. É justo que eles paguem um pouquinho dessa imensa fortuna para tirar a fome e a miséria da maioria esmagadora”, disse. O programa, de acordo com Ciro, é uma homenagem ao vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), defensor da renda mínima universal. O pedetista aproveitou sua fala compartilhada nas redes para atacar o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) ao afirmar que a democracia brasileira corre riscos e que qualquer tentativa de uma “aventura” será combatida pela população “independente de partido político”.