Com apoio de neta de Brizola, pedetistas prometem ‘lutar até o fim’ pela candidatura de Ciro à Presidência

Manifesto divulgado neste sábado, 17, surge como resposta à carta de dissidentes da legenda em defesa do ‘voto consciente’ em Lula no primeiro turno; manifestações expõem racha do partido

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Membros do Partido Democrático Trabalhista (PDT) publicaram um manifesto em defesa da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes



Faltando duas semanas para o primeiro turno das eleições de 2022, membros do Partido Democrático Trabalhista (PDT) publicaram um manifesto em defesa da candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. Divulgada neste sábado, 17, a carta pública intitulada de “Manifesto Trabalhista” fala em repúdio aos “ataques orquestrados” à campanha majoritária do partido, descarta a existência de uma racha interna e reforça apoio irrestrito ao ex-governador do Ceará, inclusive reiterando as críticas mais recentes feitas pelo candidato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem Ciro Gomes foi ministro da Integração Nacional do Brasil entre os anos de 2003 e 2006. “Não se tratam de ataques, mas de fatos fundamentados, por mais duro que seja aceitá-los”, afirma o texto, que contrasta, no entanto, com a posição de membros históricos da legenda. Entre outras coisas, a manifestação pública também minimiza a existência de uma “ala brizolista” decepcionada com Ciro Gomes e repudia o que chamam de uso da imagem de Leonel Brizola, fundador da legenda, para promover ataques ao ex-ministro

“Brizola morreu rompido com o Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT). E deu seu último voto ao Ciro”, disse Nathália da Silva, organizadora do manifesto e filiada ao PDT de Pernambuco, em entrevista ao portal da Jovem Pan. “Por isso, não achamos de bom tom, em nome de uma campanha eleitoral, utilizar seu nome em vão, para atacar nosso companheiro de partido, Ciro Gomes, e questionar sua candidatura. (…) Tais posicionamentos [contra a candidatura do partido] são arbitrários e totalmente individualistas, dado que o nome do Ciro foi aprovado por unanimidade em convenção nacional”, diz ainda o manifesto, assinado por nomes como Juliana Brizola, Mário Hering, deputado federal e presidente do PDT-MG, e Antônio Neto, presidente do PDT-SP. Em último caso, o manifesto assinado por “grandes admiradores de Brizola e seguidores dos princípios do partido” também lembra que é proibida a prática de “dupla militância” pelos filiados, segundo o estatuto pedetista. Ou seja, é vedado acordos que contrariem interesses da legenda. “Ciro Gomes não é dono do PDT, mas representa hoje o PDT na disputa presidencial, quem for contra essa decisão é contra o partido, e deveria deixá-lo”, diz a mensagem, assinada por cerca de 1.300 filiados, até a publicação desta reportagem.

O manifesto deste sábado é uma resposta à carta pública divulgada na última quinta-feira, 15, por dissidentes do PDT que falam em voto útil no primeiro turno das eleições – marcado para 2 de outubro – e defendem o apoio à campanha de Lula como uma “necessidade histórica”. “Lamentamos ver Ciro Gomes, uma figura ímpar para pensar o desenho institucional do país, ser incapaz de enxergar essa quadra da história. Diante disso, convocamos militantes trabalhistas e dissidentes a apoiarem o ex-presidente Lula no primeiro turno”, diz o texto. Como a Jovem Pan antecipou, o documento deve ser lido na próxima quarta, 21, durante evento no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, que reunirá quadros históricos da legenda em defesa do “voto consciente” em Lula ainda no primeiro turno. “Nós que apoiamos Ciro entre 2016 e 2019 clamamos a aqueles que possuem a mesma visão a não vacilarem, apoiando a única candidatura capaz de derrotar o bolsonarismo já no primeiro turno”, diz o documento, que expõe a divisão dos pedetistas na reta final da campanha à Presidência.

Leia abaixo a íntegra do manifesto pró-Ciro:

Manifesto do PDT em defesa da candidatura de Ciro Gomes e em repúdio aos ataques orquestrados que vem sofrendo.

Diante das diversas matérias falaciosas divulgadas nessa campanha pela mídia, citando pessoas e alas hipotéticas do PDT que estariam alimentando animosidade interna sem apontar quaisquer nomes, nós pedetistas, grandes admiradores de Brizola e seguidores dos princípios do partido, reiteramos nosso apoio à campanha de Ciro Gomes e decidimos subscrever o presente Manifesto Trabalhista: Entendemos que as críticas tecidas por Ciro a Bolsonaro e Lula não se tratam de ataques, mas de fatos fundamentados, por mais duro que seja aceitá-los. Acreditamos ser impossível construir um novo Brasil, calcado na educação, no desenvolvimento e no pleno emprego, sem olhar para os erros do passado, independentemente de quem seja o responsável.

Informamos ainda que, de acordo com o estatuto do partido, é vedado praticar dupla militância, fazer acordos particulares que contrariem os interesses do PDT, desrespeitar ou omitir as chapas majoritárias. De fato, Ciro Gomes não é dono do PDT, mas representa hoje o PDT na disputa presidencial, quem for contra essa decisão é contra o partido, e deveria deixá-lo. Lembramos inclusive que Leonel Brizola descansa em paz desde 2004, seu último voto foi em Ciro Gomes. Brizola criticava abertamente o PT desde 1989, e mesmo depois de 1998, quando aceitou ser vice de Lula naquelas eleições, logo depois, reconheceu não ter sido uma boa alternativa. Suas últimas palavras direcionadas a tal partido foram sobre com traíram a esquerda e a nação. Por isso, não achamos de bom tom, em nome de uma campanha eleitoral, utilizar seu nome em vão, para atacar nosso companheiro de partido, Ciro Gomes, e questionar sua candidatura. Em seu Projeto Nacional de Desenvolvimento, é um dos trabalhistas que mais honra o nome de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, pedras fundamentais do nosso partido, e líderes que nos inspiram.

Não existe tal ala brizolista decepcionada com o Ciro dentro do PDT, até porque ser brizolista é uma premissa para entrar no partido e quanto mais brizolista, mais alinhado ao Projeto Nacional de Desenvolvimento. Tais posicionamentos são arbitrários e totalmente individualistas, dado que o nome do Ciro foi aprovado por unanimidade em convenção nacional. Último manifesto lançado por uma dita “ala pedetista” contra o Ciro Gomes, conta com apenas 17 assinaturas e muitas das quais são de ex-pedetistas, que sequer podem falar em nome do partido. O que existe no PDT hoje é uma ala jovem e cada vez maior, que urge por uma reforma do partido, visando seu fortalecimento e independência, pois diferentemente de muitos partidos que acabaram sucumbindo e servindo apenas de sucursal petista, temos a nossa própria identidade. Acaso algum partido, que se aliançou ao petismo nas últimas eleições, hoje não se encontra respirando sob aparelho em busca de ultrapassar a cláusula de barreira?

A narrativa de falta de unidade no nosso partido, ou mesmo de que estejamos atuando em desacordo com o pensamento de Brizola, é uma das tantas inescrupulosas falácias eleitoreiras, que cada vez mais aproximam e se assemelham às táticas empregadas pelo adversário que dizem querer derrotar. Somos um partido que colocamos os nossos princípios acima de projetos de poder. Defendemos um projeto para o país, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, de autoria de Ciro Gomes, e será esse projeto pelo qual vamos lutar até o fim para que seja implantado pelo nosso candidato trabalhista e brizolista.

Assinam esse manifesto, centenas de filiados pedetistas, espalhados por esse país!