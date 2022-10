Confira quais foram os 50 deputados federais mais votados do Brasil

São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, foi responsável por eleger 20 dos 50 parlamentares que receberam maior apoio da população

Najara Araujo / Câmara dos Deputados Os 513 membros da Câmara dos Deputados foram definidos na votação deste domingo, 2



Durante a eleição deste domingo, 2, os brasileiros elegeram os 513 deputados que irão compor a Câmara dos Deputados, maior Casa do Congresso Nacional, entre 2023 e 2026. Deste total, apenas dois candidatos registraram mais de 1 milhão de votos, sendo eles Guilherme Boulos (PSOL-SP), que somou 1.001.472 votos, e Nikolas Ferreira (PL-MG), que somou 1.492.047 votos, sendo o deputado mais votado do Brasil. A maioria dos candidatos mais votados foi eleito por São Paulo, maior colégio eleitoral do país e que representa 22,16% do total de votos do Brasil. Dos 50 deputados que receberam mais votos, 20 vieram de São Paulo, sendo que e oito desses 20 estão no top 10.

Confira abaixo a lista de deputados mais votados do Brasil nas eleições de 2022: