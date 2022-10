Damares Alves e Tereza Cristina são eleitas para o Senado

Ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi eleita ao Distrito Federal com 45,06%, enquanto a ex-ministra da Agricultura disputou vaga pelo Mato Grosso do Sul e chegou a 61,01%

Alan Santos/PR 1/02/2021 Cerimônia de entrega de Títulos de Propriedade, em Alcântara (Alcântara - MA, 11/02/2021) Palavras da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Foto: Alan Santos/PR



A ex-ministra Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) foi eleita neste domingo, 2, senadora pelo Distrito Federal. Com 91,48% das urnas eletrônicas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ex-ministra já pode ser considerada eleita para o Senado Federal, com 45,06% dos votos, o que representa pouco mais de 651 mil votos. Em cenário semelhante, a também ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP) ficou em primeiro lugar na disputa no Mato Grosso do Sul, já sendo considerada eleita ao Senado Federal com 61,01% dos votos, com 75% das urnas apuradas.