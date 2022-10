AO VIVO: ACOMPANHE EM TEMPO REAL A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE 2022 EM TODO O PAÍS

Siga a cobertura especial do site da Jovem Pan com as principais notícias após a votação do primeiro turno das eleições no Brasil

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de eleitores durante votação em zona eleitoral no centro do Recife



Ocorreu neste domingo, 2, o primeiro turno das eleições gerais ordinárias de 2022. Nela, os eleitores foram às urnas eletrônicas para escolher os novos representantes para os cargos do Executivo e Legislativo federal e estadual. Para acompanhar em tempo real a apuração para a Presidência, clique AQUI. Se deseja saber como está a disputa para governador em seu Estado, clique AQUI e selecione a Unidade Federativa. Para seguir minuto a minuto a nova formação da Câmara dos Deputados, clique AQUI. E veja AQUI como está a apuração para deputado estadual em cada Estado. Em uma votação marcada pelas longas filas, as urnas foram fechadas após as 17h. O Tribunal Superior Eleitoral promete divulgar ainda hoje os resultados do primeiro turno. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre as apurações das eleições 2022 pelo país:

17h42 – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou em seu site do primeiro ponto percentual de urnas eleitorais apuradas neste domingo, 2. De acordo com a Corte, até o momento, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida com 48,37%, sendo 583.507 dos votos. Em seguida, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41,32% e 498.455 dos votos e Simone Tebet (MDB) surge na terceira colocação com 5,23% e 63.094 votos. Ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) pontua 3,66% com 44.088. A diferença entre os líderes na corrida ao Planato, estão 85.025 eleitores.

17h40 – As eleições deste ano foram marcadas por longas filas nos locais de votação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou em entrevista coletiva que não é possível atribuir a lentidão apresentadas nos colégios eleitorais ao registro biométrico. “Até porque em algumas zonas eleitorais, já foi verificado um aumento do número de eleitores, ou seja, um menor número de abstenção”, ressaltou.

17h30 – O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi às redes sociais no fim do período de votação para parabenizar a Justiça eleitoral pela realização do pleito nacional e pedir para que ” eleitos assumam suas responsabilidade e, os derrotados, que reconheçam o resultado”.

Neste domingo, exercemos nosso direito livre ao voto, e o resultado que espero das urnas eletrônicas é a manutenção da democracia. Que os eleitos assumam suas responsabilidade e, os derrotados, que reconheçam o resultado. (1/2) pic.twitter.com/5ssLCbn1KC — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) October 2, 2022

17h20 – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a divulgar a apuração dos votos em seu site oficial. Até o momento, apenas sete Estados ainda não iniciaram a contagem dos votos e menos de 1% dos votos foram apurados.

17h00 – Começa aqui a cobertura da apuração ao vivo dos votos das eleições 2022