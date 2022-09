Datafolha no RJ: Cláudio Castro e Marcelo Freixo estão tecnicamente empatados

Rodrigo Neves (PDT) aparece em terceiro lugar, com X% de apoio dos eleitores

CARLOS MAGNO/GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Cláudio Castro busca manter-se no comando do Palácio Guanabara; Marcelo Freixo procura trocar o Legislativo, na Câmara dos Deputados, para o Executivo, para o governo do Rio



O governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) estão tecnicamente empatados na disputa para o governo do Rio de Janeiro, no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira, 1º, o candidato do PL tem 31% das intenções de voto, ante 26% do parlamentar. Os dois candidatos que lideram a corrida para o Palácio do Guanabara oscilaram positivamente em relação ao levantamento divulgado no dia 18 de agosto. O atual chefe do Executivo estadual cresceu cinco pontos, e o pessebista, três. O candidato do PDT, Rodrigo Neves, aparece na terceira colocação, com 7% das intenções de voto (em 18 de agosto, o pedetista tinha 5%). O ex-governador Wilson Witzel (PMB) tem 3% e está empatado com Cyro Garcia (PSTU). Eduardo Serra (PCB), Juliete (Unidade Popular) e Paulo Ganime (Novo) têm 2%. Luiz Eugênio, do PCO, não pontou. Brancos e nulos são 14%. Outros 10% não souberam responder. Witzel, porém, sofreu impeachment em 2021 e, segundo o Tribunal de Justiça (TJ-RJ), está inelegível pelo prazo de cinco anos e não pode exercer nenhuma função pública – o ex-gestor tenta recuperar seus direitos políticos. O Tribunal Regional Eleitoral ainda analisa o caso. Contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu 1.202 eleitores no Estado entre a terça-feira, 30, e a quinta-feira, 1º. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-06061/2022.

Apesar da manutenção do cenário de empate técnico, houve uma mudança significativa no cenário de segundo turno. De acordo com a pesquisa desta quinta-feira, Castro ultrapassou Freixo. Entre os dias 18 de agosto e 1º de setembro, o governador subiu seis pontos (no limite da margem de erro) e chegou aos 44%, ante 37% do deputado federal, que oscilou negativamente dois pontos neste período. Na pesquisa espontânea, isto é, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, metade dos eleitores (50%) não sabem em quem vão votar.

Disputa ao Senado

O Datafolha também trouxe dados sobre a disputa pela única vaga ao Senado em disputa no Rio de Janeiro. O senador Romário (PL), que busca a reeleição, manteve a folga na liderança e aparece com 31% das intenções de voto, mesmo patamar alcançado há duas semanas. O deputado federal Alessandro Molon (PSB) também se manteve no mesmo patamar, com 12%. O parlamentar do PSB está tecnicamente empatado com a deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil), que oscilou positivamente quatro pontos e chegou a 8%, mesmo patamar de Cabo Daciolo, do PDT. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), tem 6% e está empatado com o deputado federal Daniel Silveira (PTB). Dr. Paulo Marcelo (PMB), Raul (Unidade Popular) e Bárbara Sinedino (PSTU) aparecem com 1%. Itagiba (Avante), Hiran Roedel (PCB) e Hermano Lemme (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos são 13%; 10% não souberam responder.