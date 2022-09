Google e TSE lançam ferramenta sobre como votar

Conteúdos, que ficam destacados no topo da página, possuem resumos maiores que os resultados normais de busca

Google disponibiliza informações oficiais da Justiça Eleitoral quando as expressões "como votar" ou "como usar as urnas eletrônicas" são pesquisadas



O Google, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lançou uma ferramenta para auxiliar os eleitores sobre como votar. O site disponibiliza informações oficiais da Justiça Eleitoral quando as expressões “como votar” ou “como usar as urnas eletrônicas” são pesquisadas pelos internautas. A medida tem por objetivo oferecer explicações e tirar as dúvidas sobre as eleições 2022. Os conteúdos, que ficam destacados no topo da página, possuem resumos maiores que os resultados normais de busca, assim como são priorizados nos diversos motores de busca do Google, incluindo as abas “notícias” e “vídeos”. Entre os principais resultados estão informações como locais, horários e ordem de votação e documentação necessária, além de mais detalhes sobre o uso correto da urna eletrônica e respostas para dúvidas comuns sobre o assunto. Essa parceria entre TSE e Google ocorre desde as eleições de 2014. “Neste ano, a experiência ganhou mais conteúdos e links para guiar o eleitor por ações como baixar o aplicativo e-Tìtulo, encontrar os locais de votação no site do TSE e tirar dúvidas diretamente no serviço de mensagens oficial da Corte Eleitoral”, informou o tribunal.