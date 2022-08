Datafolha: Romeu Zema tem 47% das intenções de voto, contra 23% de Kalil

Em terceiro lugar aparece o senador Carlos Viana (PL), que segue 5% dos votos

Montagem de fotos/Fred Magno/Estadão Conteúdo/Fernando Moreno/AGIF O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) polarizam a disputa em Minas



O atual governador de Minas Gerais lidera a corrida eleitoral ao Palácio Tiradentes. É o que aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 15, que mostra os números atualizados no Estado. De acordo com os dados, a reeleição de Romeu Zema (Novo) recebe o apoio de 47% dos eleitores mineiros na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, o que representa ao menos 24 pontos percentuais de vantagem na comparação com Alexandre Kalil (PSD), segundo colocado com 23% dos votos. Em terceiro lugar aparece o senador Carlos Viana (PL), que tem 5% de apoio dos eleitores, apesar de ser palanque eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL). Além deles, outros candidatos também foram testados. Juntos, eles somam 9% das intenções de voto, são eles: Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (Psol), Lourdes da Costa (PCO), Marcus Pestana (PSDB), Renata Rodrigues (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU). Segundo o levantamento, brancos e nulos somam 9% e 9% não souberam responder. A pesquisa tem margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Em cenário espontâneo, Zema soma 24% das intenções de voto, ante 11% de Kalil. Outras respostam representam 2%, brancos e nulos 5% e 58% dos entrevistados não sabem responder. Em possível segundo turno, o apoio ao atual governador sobe para 56%; o ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 33%; brancos e nulos 7% e os indecisos são 3%. A pesquisa desta quinta-feira ouviu ouviu 1.216 pessoas entre os dias 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.