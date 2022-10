Derrotado no governo de SP, Fernando Haddad dá parabéns a Tarcísio de Freitas e se coloca à disposição para ajudá-lo

Ex-prefeito figurou na frente das pesquisas eleitorais antes do 1º turno, mas ficou atrás na votação do dia 2 de outubro e deste 30 de outubro

Reprodução Haddad parabenizou Tarcísio de Freitas após a derrota nas urnas no 2º turno



Fernando Haddad (PT) saiu derrotado da disputa para o Governo do Estado de São Paulo para Tarcísio de Freitas (Republicanos) neste domingo, 30, no segundo turno com mais de 10 pontos de diferença – 55,30% contra 44,70% dos votos (com 99,49% das urnas apuradas). Após a divulgação do resultado, Haddad concedeu entrevista e disse que ligou para Tarcísio, desejou um bom governo e se colocou à disposição para ajudar no que for possível. “Já liguei para Tarcísio de Freitas desejando a ele que faça um bom governo, me colocando a disposição no que puder para ajudar São Paulo. Acredito na democracia, no reconhecimento do resultado e em desejar muita sorte para quem ganhou a eleição, porque muita gente depende das decisões que ele vai passar a tomar”, declarou o ex-prefeito. No discurso, Haddad comemorou a vitória de Luís Inácio Lula da Silva na corrida presidencial. “Pensem em um homem feliz. Pensem em um homem realizado, porque quem viveu 2018 sabe a dor que foi aquele dia fatídico, em que imaginávamos que o Brasil ia acabar”, completou. No primeiro turno, Haddad liderava as pesquisas eleitorais, mas ficou atrás de Tarcísio na eleição e não se recuperou mais nos números.