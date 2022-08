Barroso rebate críticas de Bolsonaro sobre voto impresso: ‘Sempre haverá maus perdedores’

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral negou interferência em votação no Congresso Nacional

Abdias Pinheiro/SECOM/TSE - 28/10/2021 Luís Roberto Barroso é o atual presidente do TSE



O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para rebater as recentes declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Em mensagem publicada no Twitter, o ministro defendeu que mentir deve voltar a ser uma prática errada. “Compareci à Câmara dos Deputados, como presidente do TSE, para debater o voto impresso, atendendo a três convites oficiais. E foi a própria Câmara que derrotou a proposta de retrocesso. Mas sempre haverá maus perdedores”, disse Barroso na publicação. A fala rebate as declarações de Bolsonaro desta terça, em que o presidente afirmou que houve “interferência direta” do ministro no Congresso Nacional contra a votação da PEC do voto impresso, derrubada na Câmara. “Interferência politica é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso”, disse o presidente. A resposta de Luís Roberto Barroso, assim como as críticas de Bolsonaro, marcam uma nova tensão entre os Poderes, a dois meses das eleições.