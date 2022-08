Diferença entre Lula e Bolsonaro diminui para nove pontos, aponta pesquisa BTG

Segundo levantamento, petista tem 45% das intenções de voto, contra 36% do atual presidente; em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) tem 6% e Simone Tebet (MDB), 3%

Montagem Jovem Pan: ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO No segundo turno, o ex-presidente venceria com 52% dos votos, contra 39% do atual mandatário



A vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu. É o que mostra a nova pesquisa BTG Pactual/FSB, divulgada nesta segunda-feira, 22. Segundo o levantamento, o petista tem 45% das intenções de voto, número que se mantém na comparação com o estudo divulgado em 15 de agosto. O atual chefe do Executivo, por sua vez, chegou a 36% dos votos, ante 34% do levantamento anterior. Neste cenário, a diferença deles é de nove pontos percentuais. Além dos dois primeiros colocados, os dados também trazem resultados de outros candidatos. Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) tem 6% das intenções de voto, contra 3% de Simone Tebet (MDB) em quarto. Na sequência, Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1%, enquanto José Maria Eymael (DC), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram. O levantamento também traz resultados de um possível 2º turno entre Lula e Bolsonaro. Nesta simulação, o ex-presidente venceria com 52% dos votos, contra 39% do atual mandatário. Em disputa com Ciro Gomes, Lula venceria por 49% a 30% e contra Simone Tebet, a vitória petista seria de 53% a 25%. A pesquisa ouviu duas mil pessoas entre os dias 19 e 21 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o índice de confiança é 95%.