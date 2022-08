Prefeito afastado de cidade no Alagoas é preso pela PF

Gilberto Gonçalves tentava impedir as investigações da corporação na Operação Beco da Pecúnia, que apura desvios de recursos federais em Rio Largo

Reprodução / Instagram Gilberto Gonçalves Gilberto Gonçalves (PP), prefeito de Rio Largo, cidade do Alagoas



A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente nesta segunda-feira, 22, Gilberto Gonçalves (PP), prefeito de Rio Largo, cidade do Alagoas, acusado de tentar “impedir ou embaraçar a investigação” Operação Beco da Pecúnia, que apura desvios de recursos públicos federais, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com recursos do Fundo Nacional de Educação Básica (Fundeb) e do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a PF, além do mandado de prisão preventiva no município, um mandado de busca e apreensão também é cumprido nesta segunda etapa da operação. A corporação informa que os crimes teriam acontecido entre os anos de 2019 e 2022. Como a Jovem Pan mostrou, Gilberto Gonçalves é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP). O inquérito da Polícia Federal aponta que a prefeitura recebia verbas federais e destinava os valores para pagamentos a empresas laranjas, fazendo com que os recursos voltassem para o prefeito. De março de 2018 a fevereiro de 2022, os valores repassados às empresas chegam a R$ 18,4 milhões. Considerando o período da investigação, os desvios somam R$ 12 milhões. O inquérito aponta que o município alagoano teria recebido R$ 16,7 milhões do chamado Orçamento Secreto, a partir de indicações de Arthur Lira nos últimos três anos, o que ele nega.