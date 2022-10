Eleições 2022: Abstenção chega a 20,95% e é a maior desde 1998

Segundo balanço do TSE, 32.766.498 eleitores não votaram neste domingo, 2; Roraima registrou a menor taxa do Brasil, com apenas 16,7%

Fernando Frazão/Agência Brasil Até o momento, 99,99% das urnas já foram apuradas



Com o fim da apuração das urnas eletrônicas, foi possível constatar que a taxa de abstenção no primeiro turno das eleições de 2022 foi a maior desde 1998. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 10h desta segunda-feira, 3, a taxa de abstenção era de 20,95%, com 99,99% das urnas apuradas. Este total corresponde a 32.766.498 eleitores. Essa taxa é superior à registrada no pleito de 2018, quando a marca foi de 20,3% (29.941.265) no primeiro turno e de 21,3% (31.371.704) no segundo. O Estado com a menor taxa de abstenção foi Roraima, onde apenas 16,7% da população (61.228 pessoas) não votaram. Na outra ponta, Rondônia lidera o ranking, com 24,65% (303.171 pessoas). Essa é a maior taxa desde 1998, quando 21,5% do povo se absteve. Na ocasião, a abstenção, somada aos brancos e nulos, chegou a 40,2%. Neste ano, 1,59% da população votou em branco, enquanto 2,82% anularam o voto.