Eleitores escolhem saúde e educação como temas prioritários na escolha do presidente, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha nesta sexta-feira, 2, revelou que o principal tema que os eleitores apontaram como fator de escolha para definir seu candidato à presidência é a saúde, citada por 34% dos participantes. Principal bandeira do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), o combate à corrupção aparece como quarto fator preponderante no momento de optar por um postulante ao candidato ao Planalto. No levantamento, que ouviu 5.734 pessoas, os eleitores escolheram a saúde, educação, com 24%; emprego e renda, foi citado como tema principal por 17% dos brasileiros; combate à corrupção, para 10%; defesa dos valores da família e combate à violência para 7% e 6%, respectivamente. Realizado entre 30 de agosto e 1º de setembro, a pesquisa ouviu moradores de 285 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.