Eleitores relatam longas filas e demora de até 4 horas para votar

Capitais como Belém e Teresina registram maiores períodos de espera; internautas apontam reconhecimento biométrico como causa dos atrasos

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O primeiro turno das eleições de 2022, que acontece neste domingo, 2, é marcado por longas filas e espera de até quatro horas para votação em Belém e Teresina, por exemplo. Nas redes sociais, eleitores de diversas cidades e Estados do país relatam dificuldades para o reconhecimento da biometria como principal razão dos atrasos, que variam de acordo com as seções eleitorais. Um exemplo acontece em Porto Alegre, no Colégio Bom Conselho, segundo maior colégio eleitoral da capital gaúcha, onde eleitores aguardam por cerca de duas horas para votar, após problemas com a biometria. Em São Paulo, as longas esperas foram relatadas na na Escola Estadual Arthur Guimarães, na Vila Buarque; no Colégio Santa Marcelina; na PUC-SP; Colégio Claretiano, na Escola Estadual Fidelino de Figueiredo e na Escola Estadual Arthur Guimarães, com espera de cerca de 30 minutos. No Twitter, as filas para votação estão entre os assuntos mais comentados no Brasil, com internautas relatando suas experiências em diversos regiões. “Depois de incríveis 3 horas de espera na fila de votação, enfim tá pago. Agora é só esperar a hora da apuração”, escreveu um usuário, de Salvador. “Esperei uma hora, em absolutamente todas as outras eleições que fui eleitor nunca fiquei mais que cinco minutos na fila”, afirmou outro internauta, de São José do Rio Preto, cidade de São Paulo.

Ao mesmo tempo, há relatos de desistência por parte dos eleitores, que reclamam da demora excessiva para votação e pedem mais organização. “Demora é uma coisa, esperar 4h já é demais da conta. Muitos já desistiram porque não estão dispostos a esperar mais ainda”, reclamou um internauta. A situação também se repete fora do país, com eleitores em Paris, Dublin, Miami, Lisboa e Milão, onde os brasileiros aguardam por cerca de duas, três e até quatro horas, com filas que chegam a 10km. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, esperou duas horas para votar na Escola Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte. Em coletiva de imprensa, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, assegura que todos os eleitores que estiverem nas filas após 17 horas irão votar. “A votação vem sendo realizada de maneira tranquila, harmoniosa, os eleitores se dirigindo normalmente às urnas e seções eleitorais. As ocorrências ou intercorrências normais de todas eleições, substituição de algumas urnas, algumas filas, principalmente neste horários, como sempre ocorre, que é o horário pré-almoço, geralmente das 11h30 às 13h30. Obviamente, todos os eleitores, todas as eleitoras que chegarem até 17 horas votarão”, afirmou. Os eleitores que estiverem nas filas após o fechamento dos locais vão receber senhas para votação.

Veja alguns relatos das filas de espera para votação pela Brasil:

Está havendo demora na votação. O que na eleição anterior fazíamos em 40min(quando demorava), hoje estou por 3h30min na fila pra votar. #Eleicoes2022 #Eleicoesrj — diego.fdearaujo (@diegofdearaujo) October 2, 2022

tá dando em média 2hr de fila nas sessões com cara de que não tá nem perto de diminuir o fluxo. A impressão é que os segundinhos a mais no sistema de votação adicionou mais demora no processo que já tava meio caótico desde a implantação da biometria… — .•°•.Jolenne•°•. (@LenneGold) October 2, 2022

Realmente, na minha sessão aqui em Praia Grande/SP, a fila estava muito mais longa e a votação, devido a conferência por biometria, acabou causando uma demora maior!

Porém correu tudo bem 🙏 — Vera Prota (@VeraProta) October 2, 2022

Falta 1h e meia para o fim da votação em Lisboa e a movimentação impressiona. Fila sem dar sinais de diminuir, apoiadores dos dois candidatos que lidaram as pesquisas marcando presença. Estive aqui cobrindo em 2018 e não há comparação… as pessoas hoje, realmente, vieram votar. pic.twitter.com/BOtCCPAd8x — Caroline Ribeiro (@carolineribeiro) October 2, 2022