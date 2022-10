Tarcísio fala em ‘tirar projetos do papel’ e diz que terá ‘relação republicana’ com Lula

Em seu primeiro discurso após a eleição, ex-ministro da Infraestrutura reafirmou que a prioridade será ‘cuidar das pessoas que estão em situação de rua’; ele venceu Haddad com 55,30% dos votos

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas foi eleito governador de São Paulo neste domingo, 30



O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou a vitória no segundo turno das eleições 2022, reafirmou que a prioridade será tocar projetos sociais e ainda disse que vai se aproximar do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para trazer melhorias ao Estado. Após o resultado das urnas, Tarcísio celebrou a vitória sobre o petista Fernando Haddad (PT) com 55,30% dos votos. “São mais de 13 milhões de paulistas que apostaram no nosso projeto, que nos deram esse voto de confiança para que a gente pudesse fazer um mandato de quatro anos. Agora nós somos governador de todos. Vamos governar 46 milhões de paulistas. Vamos tirar projetos do papel, investir muito no social, fazer a diferença para que possamos ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, segurança, para que a gente possa trazer investimento e com eles os empregos. Vamos fazer a diferença para todos os cidadãos do Estado de São Paulo”, frisou. Na sequência ele reforçou que vai dar prioridade as áreas de assistência social e educação. “Prioridade é o social. Prioridade é cuidar das pessoas que estão em situação de rua, dos dependentes químicos que precisam de tratamento, prioridade é cuidar da nossa educação que precisa de valorização do professor, elevar o nível de ensino, levar educação de qualidade, levar o ensino profissionalizante”, comentou.

O governador eleito ainda disse como vai ser a sua aproximação a Lula, já que o republicano apoiava o presidente Jair Bolsonaro (PL). “Vai ser uma relação republicana. Nós queremos fazer a diferença pelo Estado de São Paulo. Nós vamos zelar pelos interesses de São Paulo, pelos interesses dos cidadãos de São Paulo. E obviamente que São Paulo tem 46 milhões de habitantes e tenho certeza que terá o apreço do governo federal. Existe algumas políticas públicas que são fundamentais na questão de alinhamento e nós vamos buscar esse alinhamento e trazer o melhor para o Estado”, completou.