Frota se desfilia do PSDB: ‘Não posso ficar em um partido que apoia Bolsonaro’

Deputado federal, que não se elegeu para a Assembleia Legislativa de São Paulo, realizou o anuncio em suas redes; parlamentar também criticou possível apoio tucano a Tarcísio de Freitas no segundo turno

Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Deputado federal, Frota concorreu à uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas não conseguiu a quantidade de votos necessários



O deputado federal Alexandre Frota (Sem partido-SP) anunciou a sua desfiliação do PSDB durante a tarde desta terça-feira, 4. Em uma publicação no Twitter, o parlamentar divulgou uma carta direcionada ao presidente tucano do diretório estadual em São Paulo, Marco Vinholi, em que pede a saída da legenda por “razões de foro íntimo” e justifica sua solicitação ao possível apoio do PSDB ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao candidato apoiado pelo governo federal ao Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas. “Não posso ficar em um partido que apoia [o presidente Jair] Bolsonaro e o [candidato ao governo de Estado de São Paulo] Tarcísio. Vai de encontro a tudo que fizemos até o momento”, afirmou. Frota foi eleito na esteira do bolsonarismo, em 2018, com mais de 155 mil votos, mas desembarcou da base governista durante a pandemia da Covid-19. Nos últimos meses, Frota encontrava-se em campanha para eleger-se deputado estadual por São Paulo, porém o ator viu sua base eleitoral diminuir vertiginosamente e os quase 25 mil votos não foram suficientes para que o congressista conquistasse uma cadeira na Assembleia Legislativa.