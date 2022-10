General Pazuello é eleito deputado federal pelo Rio

Com mais de 200 mil votos, ex-ministro tem cadeira garantida na Câmara para os próximos quatro anos

Marcelo Camargo/Agência Brasil General Eduardo Pazuello foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro



O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (PL) foi eleito neste domingo, 2, a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Com 98,27% das urnas apuradas, ele soma 202.652 votos e tem cadeira garantida na Câmara dos Deputados para os próximos quatro anos. Nas redes sociais, mais cedo, Pazuello se mostrava confiante para a votação. “Missão cumprida. Exercendo a democracia e lutando pelo nosso Rio de Janeiro, pela Pátria, pela família e pela liberdade”, escreveu em sua conta no Twitter. Pazuello chega ao novo cargo político depois de comandar o Ministério da Saúde, onde atuou entre 2020 e 2021, principalmente, na condução da pandemia da Covid-19. Inclusive, ele chegou a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Pazuello foi apontado por senadores como um dos responsáveis pela crise em Manaus, no Amazonas, durante a pandemia. Na época, milhares de pessoas morreram nos hospitais sem oxigênio e outros pacientes tiveram que ser transferidos para demais estados para receberem atendimento.