Haddad lidera em SP com 34%; Tarcísio e Garcia estão tecnicamente empatados, diz Ipec

Em relação à última pesquisa, candidato do PT oscilou negativamente dois pontos; tucano foi o único a crescer acima da margem de erro

Montagem Jovem Pan / Fotos: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad, Tarcísio Gome e Rodrigo Garcia disputam os primeiros lugares da pesquisa



A menos de duas semanas do primeiro turno das eleições de 2022, a disputa ao Governo de São Paulo segue centrada em três principais candidatos. É o que reforça a nova pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope Pesquisas), divulgada nesta terça-feira, 20. Segundo o levantamento, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera entre os eleitores com 34% das intenções de votos, o que representa uma vantagem de 12 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que chega a 22% de apoio. Assim como na pesquisa anterior, divulgada em 6 de setembro, novamente o governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, figura como terceiro colocado, com 18%. O resultado coloca o candidato do Republicanos e o atual governador tecnicamente empatados no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Vinicius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (Democracia Cristã), Elvis Cezar (PDT), Carol Vigliar (Unidade Popular) e Altino Júnior (PSTU) têm 1%. Brancos e nulos somam 10%; outros 10% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05582/2022. O nível de confiança é de 95%.

Em relação ao levantamento anterior, Haddad oscilou negativamente dois pontos, dentro da margem de erro, de 36% para 34%. O ex-ministro do governo federal oscilou um ponto para cima, enquanto o tucano foi o único a se movimentar para além da margem de erro. No intervalo de duas semanas, o atual chefe do Palácio dos Bandeirantes foi de 14% para 18%. O instituto também testou cenários de segundo turno. Em um eventual embate entre Haddad e Tarcísio, o petista vence por 44% a 34%. Neste cenário, brancos e nulos são 14%; 7% não souberam responder. Na disputa com Rodrigo Garcia, o candidato do PT tem uma vantagem um pouco menor: 41% a 33%. Brancos e nulos são 17% e 8% não sabem. Por fim, um terceiro cenário opõe o atual governador ao candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste caso, os postulantes estão em empate técnico. Garcia aparece numericamente na primeira colocação, com 33% das intenções de voto, ante 32% de Gomes de Freitas. O índice de brancos e nulos sobe para 21%, enquanto 15% não souberam responder.

Rejeição

Embora lidera as pesquisas de intenção de voto, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) também é o mais rejeitado entre os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o Ipec, 34% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum no petista. No dia 6 de setembro, o índice era de 30%. O ex-ministro da Infraestrutura é o segundo mais rejeitado, com 19% – uma oscilação positiva de um ponto, em relação ao levantamento do início do mês. Garcia, por sua vez, é rechaçado por 9% (o tucano tinha 8% na pesquisa de 6 de setembro).