Maioria das disputas no Sul e no Sudeste deve ir ao 2º turno das eleições; confira os cenários

Nesta semana serão divulgadas as últimas pesquisas IPEC, Quest, Datafolha e IPESP para mostrar o raio X final aos candidatos e eleitores

Montagem de fotos/Fred Magno/Estadão Conteúdo/Fernando Moreno/AGIF Zema vê intenções de voto cair e chance de Kalil ir ao segundo turno com ele



Neste ano de 2022, a maioria das disputas eleitorais no Sul e no Sudeste do Brasil deve ir para o 2º turno das eleições. No Rio Grande do Sul, três candidatos disputam um possível segundo turno: Eduardo Leite (PSDB), Onyx Lorenzoni (PL) e Edegar Pretto (PT). Na última pesquisa IPEC, Leite chegou a 38% das intenções de voto, Onyx fez 26% e Pretto, 10%. Correndo por fora, de acordo com a pesquisa, Luiz Carlos Heinz (PP) aparece em empate técnico com Pretto. Já na disputa pelo governo de Santa Catarina, a mesma pesquisa apontou empate entre vários candidatos: o governador Carlos Moisés (Republicanos), com 20%, o senador Jorginho Melo (PL), também com 20%, Esperidião Amin (PP), com 15%, Jean Loureiro (União Brasil), com 14%, e Décio Lima (PT), com 10%. Os outros candidatos somam menos de 2% das intenções de voto. No Paraná, o atual governador Ratinho Júnior (PSD) segue na frente do principal concorrente, o ex-governador Roberto Requião (PT). Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, Ratinho tem 59% das intenções de voto contra 23,9% de Requião.

Em Minas Gerais, o atual governador e candidato a reeleição Romeu Zema (Novo) viu a diferença das pesquisas em intenções de voto, as quais lidera, cair para o principal concorrente, Alexandre Kalil (PSD), que deixou a prefeitura de Belo Horizonte para concorrer ao governo do Estado. Segundo a pesquisa Datafolha, Zema aparece com 48% e Kalil subiu para 28%. O senador Carlos Viana (PL), candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), tem apenas 4%. No Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) travam uma disputa para um possível segundo turno. Entretanto, a pesquisa IPEC aponta Casagrande na frente, com 53% das intenções de voto. Manato aparece em segundo lugar, cm 18%. No Rio de Janeiro, segundo o Datafolha, Claudio Castro (PL), atual governador, aparece em primeiro lugar, com 36%. Em segundo está Marcelo Freixo (PSB), com 26%, e em terceiro Rodrigo Neves (PDT), com 8%. Em São Paulo, a disputa pelo governo pelo Palácio dos Bandeirantes mostra Fernando Haddad (PT) na frente. Segundo o Datafolha, Haddad tem 34% das intenções de voto, seguido de Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 23% e pelo atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), com 19%.

Para o cientista político Alberto Rollo, esta última semana será decisiva para todos os candidatos. “As pesquisas já mostram uma consolidação de quem está na frente, seja para Presidência da República ou governo do Estado. Mostra que a maior parte dos eleitores já tem convicção do voto, então, em tese, não vão mudar, mas é possível atingir os indecisos, aqueles que ainda estão na dúvida”, afirma. Faltando menos de semana para as eleições, os candidatos estão intensificando as agendas nas ruas, tentando se aproximar dos eleitores. Rollo lembra também que sempre, na última semana, os candidatos costumam subir o tom de crítica contra os oponentes, o que pode levar a penalidades da justiça eleitoral. “A concentração da propaganda eleitoral nesta última semana vai ser mais forte. Inclusive, a gente tem visto, nesses últimos dias, um aumento dos ataques. A propaganda, me parece, baixou o nivel de vários candidatos. Mais contundentes, mais agressivos, com mais cobranças e xingamentos”, diz. Nesta última semana de campanha do primeiro turno, as pesquisas IPEC, Quest, Datafolha e IPESP serão divulgadas para mostrar o último raio X para os candidatos e eleitores.

*Com informações do repórter Maicon Mendes