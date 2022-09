Haddad lidera em SP com 36%, seguido de Tarcísio, com 21%, e Garcia, com 14%, diz Ipec

Principais candidatos a disputa registraram oscilações positivas em relação ao último levantamento

Reprodução/ Instagram @rodrigogarciaoficial @tarcisiogdf @fernandohaddadoficial Tarcísio de Freitas, Haddad e Rodrigo Garcia são os principais candidatos à eleição do governo do Estado de São Paulo



Nova pesquisa de intenções de voto para o governo de São Paulo, divulgada nesta terça-feira, 6, indica que os principais candidatos Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) obtiveram oscilações positivas em comparação ao levantamento anterior. A pesquisa, do Instituto Ipec (antigo Ibope Pesquisas), mostra que o petista lidera a disputa com 36% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas com 21% e Rodrigo Garcia, que busca a reeleição, com 14%. Já no segundo turno, na disputa entre Haddad e Tarcísio de Freitas, o petista registra 43% das intenções de voto e o republicano tem 32%. A pesquisa foi realizada entre 3 e 5 de setembro com 1.504 pessoas em 66 municípios de São Paulo. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%.

Em relação a pesquisa anterior do Ipec, de 30 de agosto, ambos os principais candidatos oscilaram positivamente. Haddad, que lidera o levantamento, subiu de 32% das intenções de voto para 36%. Já Tarcísio de Freitas saltou de 17% para 21%. O governador Rodrigo Garcia, por vez, foi de 10% para 14%. Sobre rejeição, mesmo liderando a pesquisa, Haddad também tem a maior rejeição entre os candidatos ao governo paulista. Dos mais de 1,5 mil entrevistados, 30% disseram que não votariam de jeito nenhum no petista. Em comparação com a pesquisa anterior, de 30 de agosto, houve uma queda de 2%, já que na época foram registrados 32% de rejeição. Tarcísio de Freitas é o segundo com mais rejeição. De 14% no último levantamento subiu para 18% nesta. Já Rodrigo Garcia se manteve com 8%.