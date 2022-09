Haddad ‘tomou cartão vermelho’ e Tarcísio não conhece SP, diz Rodrigo Garcia

Candidato à reeleição reafirmou sua posição como ‘paulista raiz’ durante evento de campanha

Flickr / Rodrigo Garcia Atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia é candidato à reeleição pelo PSDB



O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo Partido Social Democracia do Brasil (PSDB), subiu o tom ao falar sobre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), seus principais adversários na disputa ao governo paulista. Durante eventos de campanha neste domingo, 11, em São Bernardo do Campo e no bairro da Liberdade, Garcia reafirmou sua posição como “paulista raiz” e fez uma comparação com seus concorrentes. “Eu estou aqui há cinco meses como governador e há 25 anos mostrando quem eu sou e que eu tenho uma história de vida dedicada para São Paulo. Então, compare que cada candidato já fez e eu tenho convicção que nessa comparação, vocês vão observar que o Rodrigo é aquele que vai levar São Paulo adiante”, declarou o governador, que aparece em terceiro lugar nas últimas pesquisas de intenções de votos. Sem citar nomes, o candidato à reeleição afirmou que qualquer um dos adversários demoraria “um a dois anos pra entender o governo”, o que iria paralisar e prejudicar o Estado. “Nós não podemos usar o governo como um treino para saber como é a administração pública. Lembre-se que um já teve oportunidade de ser prefeito aqui em São Paulo e tomou cartão vermelho da população, não foi reeleito. O outro não conhece o estado”, declarou. Segundo a última pesquisa do Instituto Ipec, Haddad lidera a corrida eleitoral ao governo paulista com 36% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas com 21% e Rodrigo Garcia, com 14%.