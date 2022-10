Holiday anuncia desfiliação do Novo e diz que deixará de disputar eleições

Vereador de São Paulo ressaltou que, caso não se elegesse ao cargo de deputado federal neste ano, não seria mais candidato a cargos eletivos

Reprodução/Facebook/Fernando Holiday Vereador de São Paulo, Fernando Holiday não conseguiu a quantidade de votos necessários para se eleger deputado federal



O vereador de São Paulo, Fernando Holiday (Republicanos), utilizou as suas redes sociais para anunciar a sua desfiliação do partido Novo – que não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira – e a ida ao Republicanos. Mesmo com a mudança partidária, o ex-membro do Movimento Brasil Livre (MBL) ressaltou que não disputará novas eleições. Em seu pronunciamento, o parlamentar disse que já havia decidido que não iria exercer mais de dois mandato na vereância paulistana e atualmente o político encontra-se no segundo mandato. “Portanto, se perdesse essa eleição não seria mais candidato, como de fato ocorreu”, explicou. Holiday também pontuou que não desistirá do Brasil e agradeceu à sua passagem pelo antigo partido. “Pretendo me dedicar a formação de novas lideranças políticas”, publicou. Em seguida, Fernando reiterou seu apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, no segundo turno das eleições em São Paulo já que o nome bolsonaristas, bem como o presidente da República, “representam a única esperança de reformas estruturais e preservação da liberdade”. O mandato de Holiday como vereador na Câmara de São Paulo se encerra em 2024.