Homem destrói urna a pauladas em Goiânia e é preso em flagrante

Votos não foram perdidos, mas eleitores precisaram ser direcionados para outra seção; crime é inafiançável e pena prevista é de dois a seis anos de prisão

Reprodução/Twitter/@choquei Homem é preso por destruir urna em Goiania



Um homem em fúria destruiu uma urna eleitoral a pauladas em Goiânia neste domingo, 2, durante o primeiro turno das eleições 2022, e foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso aconteceu no Colégio Master, no jardim Vila Boa. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Popular, as autoridades informaram que o pau estava escondido dentro de um guarda-chuva, por isso os fiscais não perceberam o instrumento. Em entrevista ao veículo, o direto da zona eleitoral confirmou que os votos que tinham sido registrados naquele equipamento não foram perdidos, apesar dos estragos. Entretanto, os eleitores daquela seção foram direcionados para outro local de votação. Em nota, a Polícia Militar informou que o homem aparentava ter ‘problemas psicológicos’. Ele foi autuado pelo crime de quebra de urna, delito que é inafiançável e está previsto no art 339 do Código Eleitoral. A pena prevista é de dois a seis anos de prisão. O homem permanece preso na sede da Polícia Federal e aguarda audiência de custódia.

🚨URGENTE: Homem é flagrado quebrando urna na paulada em Goiânia. #Eleições2022 pic.twitter.com/POicWrauKL — CHOQUEI (@choquei) October 2, 2022