Mesária se recusa a cumprimentar Haddad; assista

Petista compareceu ao local de votação ao lado da mulher, Ana Estela

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Haddad é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT



Uma mesária se recusou, neste domingo, 2, durante às eleições 22, a cumprimentar o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT). Um vídeo, que registrou o momento, viraliza nas redes sociais. Antes de votar, o petista apertou a mão de todos os mesários da seção eleitoral. No entanto, ao se aproximar da última mesária, com o braço estendido, Haddad ficou no vácuo. A mesária recusou o comprimento e negou com a cabeça. O episódio aconteceu no Colégio Catamarã, no bairro Indianápolis, em São Paulo. Haddad compareceu ao local de votação ao lado da mulher, Ana Estela.