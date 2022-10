Ibaneis Rocha é reeleito governador do Distrito Federal

Governador conquistou 829.611 votos e superou Leandro Grass (PV) na disputa na capital federal

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ibaneis Rocha (MDB) é reeleito governador do Distrito Federal



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi reeleito neste domingo, 2, ao superar no primeiro turno candidato Leandro Grass (PV). O resultado foi oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta das 20h10, quando o emedebista tinha 50,27% dos votos válidos. O postulante do PV, por sua vez, conquistou 433.556 votos. A disputa foi tranquila para Ibaneis, que liderou as pesquisas durante toda a campanha eleitoral. Segundo o IPEC, em 15 de agosto o governador marcava 38% dos votos – essa margem chegou a 50% em 27 de setembro. Formado em advocacia, Ibaneis presidiu a OAB-DF entre 2013 e 2015 e decidiu entrar na política em 2018. Apoiado por Jair Bolsonaro, Rocha superou o então governador Rollemberg com 41% dos votos. Ele se tornou o primeiro governador a nascer na capital do país, mesmo tendo passado a vida no Piauí. Durante a pandemia de Covid-19, o emedebista se distanciou de Bolsonaro, mas retomou os laços nas eleições e virou o candidato “apoiado” pelo presidente – a ex-ministra da Secretaria de Governo Flávia Arruda (PL-DF), candidata ao Senado na capital do país, integrou a chapa de Ibaneis. O Instituto Ipec (ex-Ibope) divulgou pesquisa de aprovação de Ibaneis no dia 27 de setembro e 39% da população se mostrou satisfeita com o governo.