Eleições de 2022 registram recorde candidaturas para deputado federal

Justiça Eleitoral considerou como aptos 9.757 dos candidatos inscritos para o pleito deste ano; proporção de mulheres e negros também aumentou

Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo - 25/09/2022 Urna eletrônica e cabine eleitoral exposta no Tribunal Regional Eleitoral, na regiao central da cidade de São Paulo



Nas eleições de 2022, a concorrência para a Câmara dos Deputados movimentou um número recorde de candidaturas, com 10.629 registros para disputar uma das 513 cadeiras no Congresso Nacional, em Brasília. Para o pleito deste domingo, 2, a Justiça Eleitoral considerou como aptos 9.757 dos candidatos inscritos, 872 foram considerados inabilitados, 429 renunciaram a candidatura, 434 foram indeferidos devido a irregularidades e 3 candidatos faleceram durante a campanha. Esse é o maior número de candidatos desde o início do período democrático no país. Em 2018, por exemplo, foram 8.588 inscrições para o cargo de deputado federal. Outra novidade do pleito deste ano é a mudança no perfil dos candidatos. Aumentou em 24% o número de candidatas mulheres e em 46% o número de candidatos negros, em relação à eleição passada. Também cresceu o percentual de candidatos com escolaridade de nível superior. Entre os registrados, 59% tem ensino superior completo, em 2018 eram 54%. Contudo, outras características do perfil dos candidatos se mantiveram constantes. Dos registrados, 44% tem mais de 50 anos, e 32% tem entre 41 e 50 anos. Além disso, quase 50% deles são casados.

*Com informações da repórter Iasmin Costa