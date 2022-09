Integrantes do MLB e Boulos protagonizam confusão na Avenida Paulista

Candidato do PSOL a deputado federal foi acusado de bater em jovem de 15 anos e PM foi acionada; ele negou a agressão e se recusou a ir à delegacia

Reprodução/Twitter/GuilhermeBoulos Boulos disse que polícia tentou levá-lo para a delegacia 'sem embasamento legal'



O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) se envolveu em uma confusão com integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) neste domingo, 25, na Avenida Paulista. Boulos foi acusado de agredir um jovem de 15 anos, que se aproximou dele com o celular e, gravando, questionou: “Você que defende a democracia, por que defende ditaduras como Cuba”. No vídeo, a imagem fica tremida após o jovem fazer a pergunta e é possível ouvi-lo gritar: “Que isso?”. Essa gravação foi publicada pelo MBL nas redes sociais, que, na legenda, declarou: “As imagens são claras: um militante do MBL foi fazer uma pergunta para Boulos e a militância do PSOL espancou o menino. Essa é a eleição mais violenta em anos. Que vergonha da turma do Boulos”. Na versão do postulante a deputado federal, foi o MBL quem provocou a confusão. “Usaram um garoto menor de idade para vir com o celular na minha cara, gerando empurra-empurra com pessoas que me acompanhavam”, declarou o candidato do PSOL nas redes sociais.

Ele também negou que bateu no jovem e disse que os policiais militares que foram acionados após o ocorrido saiu em defesa do MBL. “Tentaram a todo custo me levar para a delegacia sem que houvesse qualquer embasamento legal. Não vamos nos intimidar”, afirmou Boulos, que alegou ainda que após se recusar a ir com os policiais, eles usaram spray de pimenta contra seu grupo de militância. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal. “Um adolescente de 15 anos informou às equipes que foi agredido por um candidato a deputado federal, apresentando imagens das agressões e lesões aparentes no corpo”, disse em nota. A SSP confirmou que os agentes tentaram levar Boulos a delegacia, mas ele se recusou. “Um grupo de pessoas passou a hostilizar os policiais, que precisaram intervir, controlando o tumulto”, acrescentou. A ocorrência foi registrada no 78º DP (Jardins).

*Com informações do Estadão Conteúdo.