Ipec: Cláudio Castro tem 21% das intenções de votos no Rio; Freixo tem 17%

Rodrigo Neves (PDT) aparece em terceiro lugar, com 5% de apoio dos eleitores

Daniel Resende / Enquadrar / Estadão Conteúdo - 30/05/2021 Cláudio Castro (PL) é o atual governador do Rio de Janeiro



O governador Cláudio Castro (PL) segue liderando as intenções de voto no Estado do Rio de Janeiro, com 21% da preferência do eleitorado fluminense. É o que aponta nova pesquisa Ipec (antigo Ibope) divulgada nesta segunda-feira, 15. Os dados apontam alta de 5% do deputado federal Marcelo Freixo (PSB) na corrida ao Palácio Guanabara, chegando a 17% das intenções de voto e ocupando a segunda posição. Como a margem de erro para mais e para menos é de três pontos percentuais, em terceiro lugar aparece Rodrigo Neves (PDT), que chega a 5%. Além deles, o Rio de Janeiro tem outros seis nomes na disputa local: Cyro Garcia (PSTU), Eduardo Serra (PCB) e Juliete Pantoja (UP), com 3% de apoio cada, e Milton Temer (PSOL) e Paulo Ganime (Novo) com 1% cada. O candidato Luiz Eugênio (PCO) não pontuou. O ex-governador Wilson Witzel (PMB) completa o grupo de oito candidatos ao Executivo do Rio, pontuando 4% na pesquisa eleitoral. Inelegível por cinco anos após ser condenado por corrupção, Witzel espera reverter a inelegibilidade com recursos judiciais, mas até agora não conseguiu nenhuma decisão favorável. Brancos e nulos somam 29% e 10% dos entrevistados não souberam responder. O Ipec ouviu 1.200 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 03082/2022. A pesquisa Ipec também mostra o índice de aprovação do atual governo. Segundo o levantamento, a gestão de Cláudio Castro é considerada ótima/boa por 22% dos eleitores, regular por 40%, ruim/péssima por 26% e 12% não souberam responder.