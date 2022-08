Ipec: Zema lidera com 40% das intenções de voto em MG; Kalil tem 22%

Resultado mostra vantagem de 18 pontos percentuais do atual governador; Carlos Viana (PL) fica em terceiro lugar com 5% de apoio dos eleitores

Montagem de fotos/Fred Magno/Estadão Conteúdo/Fernando Moreno/AGIF Atual governador tem mais intenções de voto do que a soma dos demais candidatos ao governo mineiro



A eleição para o governo de Minas Gerais, não deve ser decidida no primeiro turno. É o que aponta a pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 15, que mostra os números atualizados para a corrida eleitoral ao Palácio Tiradentes. Segundo o levantamento, feito com 1.200 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto, Romeu Zema (Novo) lidera a disputa com 40% das intenções de voto, o que representa ao menos 18 pontos percentuais de vantagem na comparação com o segundo colocado e seu maior concorrente: Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte, que teria 22% dos votos, se as eleições fossem hoje. Em terceiro lugar aparece o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o senador Carlos Viana (PL), com 5% de apoio dos eleitores. Além deles, outros sete políticos também têm candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e juntos somam 7% das intenções de voto, são eles: Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (Psol), Lourdes da Costa (PCO), Marcus Pestana (PSDB), Renata Rodrigues (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU). A candidata Indira Xavier (UP) não pontuou. De acordo com o levantamento, brancos e nulos somam 11% e 15% não souberam responder.

A vitória de Romeu Zema ainda no primeiro turno só poderia acontecer se o atual governador tivesse ter mais intenções de voto do que os demais concorrentes juntos, o que não deve acontecer. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 02868/2022, a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Assim como no levantamento de intenção de voto, Zema e Kalil também aparecem nos primeiros lugares na lista de rejeição entre os eleitores. O atual governador lidera a relação de nomes que os cidadãos não votariam de jeito nenhum, com 16%. Em segundo lugar, o ex-prefeito de Belo Horizonte aparece com 14% e em terceiro Carlos Viana, com 8%. Outros candidatos, embora baixa expressividade na intenção de voto, aparecem com números maiores entre os rejeitados. É o caso de Cabo Tristão (7% de rejeição), Vanessa Portugal (6%), Indira Xavier (5%), Lorene Figueiredo (5%), Marcus Pestana (5%), Renata Regina (5%) e Lourdes Francisco (4%). Dos entrevistados, 19% afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos e 34% não souberam responder.