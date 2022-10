Rafael Fonteles vence no 1º turno com 56,63% dos votos e é novo governador do Piauí

Vitória mantém a dinastia do Partido dos Trabalhadores no Estado; candidato apoiado por Lula virou na reta final

Governo do Estado do Piauí Rafael Fonteles (PT) é o novo governador do Piauí



Rafael Fonteles (PT) é o novo governador do Piauí. Ao 37 anos, ele derrotou o seu principal adversário, Sílvio Mendes (União Brasil), e venceu no primeiro turno com 56,63% dos votos contra 42,09%. O resultado foi inesperado, pois, Fonteles sempre esteve atrás do seu adversário, apenas na última pesquisa ele ficou com um ponto de diferença do ex-prefeito de Teresina (2004 até 2010), que aparecia com 48% das intenções de votos. O PT tem grande força no Piauí, o que explica a virada repentina nos último momento. Sua candidatura contou com o apoio da ala governista do PCdoB, PV, MDB, PSD, Solidariedade, PSB, Pro e Agir. Com a vitória, o eleito, que tem o apoio de Luis Inácio Lula da Silva (PT), mantém a dinastia do Partido dos Trabalhadores (PT) no Palácio Karnak pelos próximos quatro anos. Fonteles já tem passagem no setor público. Ele ingressou nesta vida com 28 anos, quando foi convidado para ser Secretário de Fazenda do Piauí. Ele coordenou o PRO-PIAUÍ, programa de desenvolvimento com obras e ações nas mais diversas áreas, em todos os 224 municípios. Por duas vezes, ocupou o cargo de presidente do Comsefaz comitê que reúne secretários de fazenda de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. Fonteles é filiado ao PT há 21 anos. Ele é filho do ex-deputado estatual e federal Nazareno Fonteles, que também é um dos fundadores do partido.