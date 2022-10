Justiça Eleitoral recebe quase 5 mil denúncias de propaganda irregular neste domingo

Sudeste lidera entre as regiões com 13.144 queixas registradas desde 16 de agosto; maioria das irregularidades envolve campanhas de deputados estaduais e federais

LR Moreira/Secom/TSE Campanhas de concorrentes à Presidência da República foram responsáveis por 3.358 denúncias



A Justiça Eleitoral recebeu quase 5 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular neste domingo, 2, data do primeiro turno das eleições de 2022. Dados divulgados após o encerramento do período de votação apontam que o aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contabiliza casos registrados, sendo que os eleitores do Sudeste foram os que mais fizeram as denúncias, com 13.144 registros, seguido pelo Nordeste (10.837), Sul (6.292), Centro-Oeste (4.107) e Norte (2.646). Neste sábado, véspera do pleito, 2.069 denúncias haviam sido registras. Ao todo, foram 37.026 registros desde 16 de gosto, quanto tiveram início as campanhas eleitorais. Considerando os cargos públicos disputados no pleito deste ano, a maioria das irregularidades envolve candidatos à Câmara dos Deputados, com 12.642 denúncias, seguidos dos deputados estaduais, que somam 12.439. No Distrito Federal, onde deputados distritais são eleitos, foram registradas 1.248 denúncias. As campanhas de concorrentes à Presidência da República foram responsáveis por 3.358 denúncias em todo o país, enquanto os governadores e senadores causaram, respectivamente, 2.768 e 799 denúncias. O aplicativo da Justiça Eleitoral recebe queixas a respeito de compra de votos; uso da máquina pública; crimes eleitorais; e propagandas irregulares. A apuração de todas as denúncias compete ao Ministério Público Eleitoral.