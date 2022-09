Líder das pesquisas no Sergipe, Valmir de Francisquinho tem candidatura ao governo cassada

Político do PL recorreu ao TSE após decisão do TRE do Estado, mas não reverteu a situação; nome aparecerá nas urnas, mas votos nele serão considerados nulos

Reprodução/Instagram/ValmirdeSergipe Valmir já exerceu dois mandatos como prefeito de Itabaiana



Valmir de Francisquinho (PL) não poderá concorrer a governador do Estado de Sergipe, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em sessão plenária realizada nesta quinta-feira, 29. O candidato aparecia na liderança das principais pesquisas de opinião, mas já havia tido o registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-SE), após uma condenação por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2018. Ao recorrer, o TSE negou o pedido e o considerou inapto para a eleição deste ano. O ex-candidato anunciou uma coletiva de imprensa para esta quinta-feira. O nome de Valmir aparecerá nas urnas, mas os votos nele serão considerados nulos. No último levantamento do instituto Real Time Big Data, Francisquinho aparecia na liderança com 35% das intenções de voto. Ele é seguido por Rogério Carvalho (PT), com 25%, e Fábio Mitidieri (PSD), com 20%. A pesquisa também levou em conta a possibilidade de Valmir não concorrer. Neste caso, Rogério teria 27%, e Mitidieri, 24%. Até o momento, nenhum dos concorrentes de Valmir se pronunciou.