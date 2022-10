Lula anuncia apoio de Helder Barbalho no segundo turno: ‘Vamos juntos’

Governador do Pará se encontrou com ex-presidente nesta quarta-feira, 5, após MDB adotar posição neutra e liberar apoios individuais de filiados

Reprodução Twitter/@lulaoficial O ex-presidente Lula (PT) teve encontro com Helder Barbalho (MDB)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para anunciar o apoio de Helder Barbalho (MDB), reeleito governador do Pará em primeiro turno, a sua campanha no segundo turno das eleições 2022. “Agradeço seu apoio neste segundo turno. Vamos juntos pelo bem do Pará e do Brasil”, escreveu Lula no Twitter, quando também compartilhou uma foto ao lado do político. O encontro entre Barbalho e o ex-presidente acontece no mesmo dia que o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) anunciou posição neutra para a disputa do segundo turno à Presidência da República, liberando filiados e diretórios estaduais para que “cada um se manifeste conforme sua consciência”. Além de Barbalho, outro governador emedebista que já se posicionou foi Ibaneis Rocha, que oficializou apoio a Jair Bolsonaro (PL). A expectativa para esta quarta é do anúncio de Simone Tebet, que deve consolidar aliança com o petista.