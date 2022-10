MDB fica neutro e libera filiados para apoiar Bolsonaro ou Lula no segundo turno

Presidente nacional do partido, Baleia Rossi, afirmou que legenda dará liberdade para que ‘cada um se manifeste conforme sua consciência’

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Baleia Rossi é o presidente nacional do MDB



O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) anunciou nesta quarta-feira, 5, que vai liberar seus dirigentes e filiados para decidirem quem apoiar no segundo turno das eleições 2022. A decisão acontece após derrota da candidatura de Simone Tebet (MDB-MT) no último domingo, 2, quando recebeu cerca de 4% dos votos válidos na disputa à Presidência da República. Em nota, o presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi, exaltou a figura de Tebet como “liderança nacional” e disse que, para o segundo turno, o partido decidiu “dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência”. “O MDB deixa claro que cobrará do vencedor o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição”, afirmou no comunicado. Como a Jovem Pan antecipou, a expectativa é que a senadora Simone Tebet anuncie apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta terça, o petista afirmou que já havia procurado a parlamentar em busca de apoio, mas que a aliança para o segundo turno seria construída entre lideranças dos partidos. Em contrapartida, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reeleito em primeiro turno, oficializou seu apoio a Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta.