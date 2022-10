Lula diz que Roberto Jefferson é problema de Bolsonaro: ‘Plantou vento, colhe tempestade’

Ex-deputado federal resistiu a uma ordem de prisão no último domingo, atirou contra agentes da Polícia Federal e arremessou uma granada nos oficiais

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o líder nas pesquisas de intenção de voto para retornar ao comando do Planalto



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira, 24, de uma agenda de campanha e, ao conversar com jornalistas em São Paulo, falou sobre o episódio envolvendo o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), que resistiu a prisão atirando contra a Polícia Federal no último domingo, 23. Para o petista, o ex-congressista é “praticamente a fotografia e o resultado do que acontece”, na gestão do atual chefe do Executivo. “O caso do Roberto Jefferson é atípico, é um caso do Bolsonaro. Ele fomentou isso e ele está colhendo [agora]. Plantou vento, colhe tempestade, sabe? E ele corre, ele se apavora para tentar desmentir, faz live, não adianta. O povo sabe das coisas. O Roberto Jefferson é mais uma das loucuras de um país que instiga, pelo seu presidente, o ódio na sociedade. Ele é o resultado de tudo o que é plantado neste país, resultado de um momento de muitas mentiras no Brasil. O comportamento dele não é o comportamento de um cidadão normal”, afirmou. No último domingo, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão contra Jefferson através de um pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por violar termos da prisão domiciliar. “Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora. As violências do Xandão. A minha raiz está plantada. […] Eu não vou me entregar, é um absurdo. Chega, me cansei”, anunciou em vídeo nas redes sociais.