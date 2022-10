Lula faz comício com Marilia Arraes em PE; Bolsonaro cumpre agenda no Rio e em MG

Petista fez caminhada em Recife ao lado de apoiadores e líderes políticos; presidente esteve em Duque de Caxias e em Belo Horizonte

Montagem Jovem Pan: JúLIO GOMES/LEIAJÁIMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO e GABRIEL BASTOS MELLO/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições 2022 no dia 30 de outubro



Os dois candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições de 2022 à Presidência da República cumpriram agendas diversas nesta sexta-feira, 14. Após viagem ao Nordeste do país, o presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou seus compromissos com uma caminhada em em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, acompanhado do governador reeleito Cláudio Castro (PL), do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, do senador Romário (PL-RJ) e do também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em discurso aos apoiadores presentes, o mandatário chamou o antigo programa Bolsa Família, substituído pelo Auxílio Brasil, de “esmola”. Bolsonaro também criticou governos do Partido dos Trabalhadores e defendeu pautas conservadoras. “Nós atendemos aos mais pobres com projeto social de verdade, não uma esmola como era o Bolsa Família. Hoje, os mais humildes, os mais pobres recebem no mínimo R$ 600. E vocês sabem por que conseguimos pagar isso? Porque no meu governo não tem corrupção”, afirmou o presidente que prometeu ainda, se reeleito, aprovar a redução da maioridade penal. Durante o evento, o palco em que Bolsonaro estava com convidados cedeu levemente, mas não há relatos de feridos.

No período da tarde, o presidente da República viajou para Minas Gerais, onde se reuniu com o governador reeleito Romeu Zema (Novo), em Belo Horizonte, e integrantes da Associação Mineira de Municípios (AMM). Aos prefeitos e vereadores presentes, Jair Bolsonaro pediu empenho das lideranças políticas para “virar” o cenário eleitoral no Estado. No primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado entre os mineiros, com 5,8 milhões de votos (48,29%). Já atual chefe do Executivo teve 5,2 milhões de votos (43,60%). “Ajudem o Brasil a não ir para trás. Mostrem o que nós fizemos, refresquem a memória de quem votou no PT. Vamos trazer esse voto para o nosso lado. Vamos virar Minas Gerais. Vamos ganhar Minas Gerais. Vamos continuar tratando os prefeitos com dignidade e com respeito”, disse Bolsonaro. Ele estava acompanhado do candidato a vice-presidente, o general Walter Souza Braga Netto.

Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue em agenda no Nordeste do país. Nesta sexta-feira, ele participou de caminhada no Recife, capital de Pernambuco, onde desfilou pelas ruas em cima de um carro e discursou aos presentes ao lado da candidata ao governo do Estado, Marília Arraes (Solidariedade) e do prefeito da cidade, João Campos (PSB). Em seu discurso, Lula voltou a exaltar feitos de seus governos passados para a região e fez novas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, por fala que associaria o voto no petista ao analfabetismo. “Alguém tinha que ligar para o Bolsonaro e pedir pra ele ver na televisão o tamanho do nosso ato hoje em Recife”, disse o petista, ironizando o comício esvaziado do atual mandatário ocorrido em Recife, na véspera. “Nunca antes na história teve um presidente que cuidasse tanto das prefeituras como eu cuidei. Porque a gente queria o sucesso das prefeituras e queria compartilhar os feitos do governo”, também exaltou Luiz Inácio, que prometeu abrir linhas de crédito em bancos públicos voltada para micro e pequenas empresas e falou da geração de emprego como prioridade do seu governo, se eleito. O candidato do PT também pediu votos a Arraes no segundo turno ao Estado: “O compromisso dela é com o povo trabalhador de Pernambuco”.